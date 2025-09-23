Trump ondertekent decreet dat ‘Antifa’ aanmerkt als terroristische organisatie

Donald Trump heeft gisteren de daad bij het woord gevoegd door een decreet (executive order) uit te vaardigen waarin ‘Antifa’ formeel wordt aangemerkt als ’terroristische organisatie’. Trump wil ook degenen die Antifa financieel steunen laten vervolgen.

Tekst:

Sectie 1. Antifa als terroristische dreiging. Antifa is een militaristische, anarchistische organisatie die expliciet oproept tot de omverwerping van de Amerikaanse regering, wetshandhavingsinstanties en ons rechtssysteem. De organisatie gebruikt illegale middelen om een campagne van geweld en terrorisme te organiseren en uit te voeren in het hele land om deze doelen te bereiken. Deze campagne omvat gecoördineerde inspanningen om de handhaving van federale wetten te belemmeren door middel van gewapende confrontaties met wetshandhavers, georganiseerde rellen, gewelddadige aanvallen op immigratie- en douaneambtenaren en andere wetshandhavers, en het routinematig doxen en bedreigen van politieke figuren en activisten. Antifa rekruteert, traint en radicaliseert jonge Amerikanen om deel te nemen aan dit geweld en de onderdrukking van politieke activiteiten, en gebruikt vervolgens uitgebreide middelen en mechanismen om de identiteit van zijn agenten te bescherme en zijn financieringsbronnen en operaties te verbergen in een poging om de wetshandhaving te frustreren en extra leden te rekruteren. Personen die banden hebben met Antifa en namens Antifa optreden, werken bovendien samen met andere organisaties en entiteiten om politiek geweld te verspreiden, aan te wakkeren en te bevorderen en om wettige politieke meningsuiting te onderdrukken. Deze georganiseerde inspanning om beleidsdoelstellingen te bereiken door middel van dwang en intimidatie is binnenlands terrorisme. Sec. 2. Aanwijzing als binnenlandse terroristische organisatie. Vanwege het bovengenoemde patroon van politiek geweld dat bedoeld is om wettige politieke activiteiten te onderdrukken en de rechtsstaat te belemmeren, wijs ik Antifa hierbij aan als een “binnenlandse terroristische organisatie”. Alle relevante uitvoerende departementen en instanties zullen alle toepasselijke bevoegdheden aanwenden om alle illegale activiteiten – met name die welke terroristische acties omvatten – van Antifa of personen die beweren namens Antifa te handelen, of waarvoor Antifa of personen die beweren namens Antifa te handelen materiële steun hebben verleend, te onderzoeken, te verstoren en te ontmantelen, met inbegrip van de nodige onderzoeks- en vervolgingsmaatregelen tegen degenen die dergelijke activiteiten financieren.

Trump duidt Antifa aan als “een binnenlandse terroristische organisatie”, een aanduiding die in de Amerikaanse wetgeving niet bestaat.

Hoe die vervolging er precies uit zou moeten zien is niet duidelijk. ‘Antifa’ is geen organisatie, maar een diffuse protestcultuur. Er zijn natuurlijk organisaties die zichzelf zien als onderdeel van die specifieke protestcultuur, mogelijk dat die het eerste doelwit worden. Dat zal waarschijnlijk niet op veel weerstand stuiten, want bij ‘middle America’ zijn die clubs – voorzichtig gezegd – niet erg populair. Juridisch wordt het lastig ze te koppelen aan ’terroristische activiteiten’, maar of Trump, Miller en Vance zich daar veel van aan zullen trekken is maar zeer de vraag. Wetten worden in MAGA-kringen meestal gezien als hinderlijke details waaraan men zich weinig gelegen laat liggen.

Die clubjes zijn vermoedelijk dan ook niet het échte doelwit. Ze maken veel lawaai, maar uiteindelijk zijn ze marginaal. Veel belangrijker zijn organisaties als Bellingcat en Soros’ Open Society Foundations. Op Twitter en Truth Social ontbreekt het in elk geval niet aan suggesties:

Uitgelichte afbeelding: Door Old White Truck from USA – Patriot Prayer vs Antifa protests. Photo 11 of 14, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=64734850