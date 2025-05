Trump legt in het buitenland gemaakte films importheffingen van 100% op

Nee, er is geen Groot Plan of Grote Strategie. Er is een idioot die maar wat roept en omgeven wordt door een stel hielenlikkers. Een aantal van die hielenlikkers weet echt wel beter (looking at you, Marco Rubio), maar kiest er uit opportunisische overwegingen voor de ogen te sluiten en alles toe te juichen wat de idioot in het Witte Huis uitkraamt. Kunnen we wel een lang betoog uit onze toetsenborden rammen, maar het komt er uiteindelijk gewoon op neer dat Trump rijp is voor een inrichting.

Check de video, waarin Trump ook nog even zegt dat hij de voormalige gevangenis op het eiland Alcatraz gaat heropenen. Wat bijna net zo geschift als beweren dat Hollywood op instorten staat als gevolg van Een In Het Buitenland Uitgebroed Complot.

Toetje:

Btw: een ROOD lichtsabel wordt gebruikt door de Sith, de bad guys in Star Wars. Hoe toepasselijk.

Uitgelichte afbeelding: By Lucasfilm – Star Wars Episode VI: Return of the Jedi, Fair use, https://en.wikipedia.org/w/index.php?curid=38430548