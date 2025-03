Trump is plotseling vóór sancties tegen Rusland

De psychopaat in het Witte Huis overweegt plotseling wél sancties tegen Rusland. FWIW, uiteraard:

Dat ‘pounding on the battlefield’ valt overigens nogal mee. Rusland heeft het aantal aanvallen met drones op burgerdoelen flink opgevoerd, maar op het slagveld boekt Poetin vooralsnog weinig winst.

Mogelijk hebben de meest recente peilingen Trump ervan overtuigd dat hij zijn toon een beetje moet matigen. Inmiddels velt een meerderheid van de Amerikanen een negatief oordeel over het buitenlandbeleid van Trump. De wanvertoning in het Witte Huis met Zelenskyi en Vance is slecht gevallen in de VS, evenals Trump’s pogingen Oekraïne de verantwoordelijkheid voor de oorlog in de schoenen te schuiven. Trump wil boven alles populair zijn, dus mogelijk komt deze koerswijziging daar vandaan. Aan de andere kant: Trump is een dementerende, narcistische psychopaat. Morgen kan hij best weer iets anders beweren.

