Trump haalt uit naar de eigen aanhang, deel II

Trump heeft op Truth Social hard uitgehaald naar de complotdenkers binnen zijn aanhang. Volgens hem zijn het allemaal zwakkelingen, zo al niet totaalidioten (zit wat in). In plaats van de Hemel elke dag op hun blote knieën te bedanken voor de zegeningen die Trump over hen uitstort, bekritiseren ze hem omdat hij weigert de Epstein Files vrij te geven. Het zijn ondankbare honden die wat Trump betreft ter plekke dood neer kunnen vallen. Probeer de draad van dit warrige, maar hilarische betoog niet al halverwege de vijfde regel kwijt te raken.



Vertaling:

De Radicaal Linkse Democraten hebben weer eens geld gevonden tussen het vuil! Net als met het FAKE en volledig in diskrediet gebrachte Steele Dossier, de liegende 51 “Inlichtingen” Agenten, de Laptop from Hell, waarvan de Dems zwoeren dat hij uit Rusland kwam (Nee, hij kwam uit de badkamer van Hunter Biden! ), en zelfs de Rusland, Rusland, Rusland-zwendel zelf, een volledig nep en verzonnen verhaal dat werd gebruikt om het grote verlies van de corrupte Hillary Clinton in de presidentsverkiezingen van 2016 te verbergen, deze zwendel en hoax zijn alles waar de Democraten goed in zijn – het is alles wat ze hebben – ze zijn niet goed in regeren, niet goed in beleid en niet goed in het kiezen van winnende kandidaten. En, in tegenstelling tot Republikeinen, blijven ze als lijm aan elkaar plakken. Hun nieuwe oplichterij is wat we voor altijd de Jeffrey Epstein Hoax zullen noemen, en mijn voormalige aanhangers zijn in deze “bullshit” getrapt. Ze hebben hun lesje niet geleerd en zullen dat waarschijnlijk ook nooit leren, zelfs niet nadat ze 8 lange jaren zijn bedonderd door de Geschift Links. Ik heb in 6 maanden meer succes gehad dan misschien wel enige andere president in de geschiedenis van ons land, en het enige waar deze mensen over willen praten, met sterke aansporing door het nepnieuws en de Dems die uitgehongerd zijn naar succes, is de Jeffrey Epstein Hoax. Laat deze zwakkelingen doorgaan en het werk van de Democraten doen, denk er zelfs niet aan om over ons ongelooflijke en ongekende succes te praten, want ik wil hun steun niet meer! Dank u voor uw aandacht voor deze zaak. MAKE AMERICA GREAT AGAIN!

