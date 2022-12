Trump gaat in de gaming business! + Update

Heel QAnon/MAGA-land zat gisteren gespannen te wachten op een door Trump aangekondigde MAJOR ANNOUNCEMENT. Ze kregen dit:

En nee: dit is niet gephotoshopt en ook geen grap. Of je effe $99 per kaart wilt dokken voor Trump verkleed als superheld die dagelijks twee uur in de sportschool zit.

Update: de video gevonden. Die willen we jullie uiteraard niet onthouden. Komt ie:

You won’t see a more hilarious video today. Spread Trump’s humiliation everywhere.pic.twitter.com/s9cxisnfpR — Really American 🇺🇸 (@ReallyAmerican1) December 15, 2022



Uitgelichte afbeelding: Door Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America – Donald Trump, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=52647057