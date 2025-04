Trump en de rode pil

Thomas Jefferson, de belangrijkste Amerikaanse founding father, schreef dat ‘alle mensen gelijk geschapen zijn’. Hij vond dat alle mensen het recht op verzet hebben tegen de overheid, wanneer die zich niet aan de wet houdt. Individuele vrijheid was een belangrijk uitgangspunt, maar we zien dat Trump en de namaakfilosofen achter hem nu dwars tegen deze principes ingaan. Ze krijgen daarbij niet genoeg van complottheoreën, de giftigste wapens van AltRight en de nieuwste tak daarvan, de NEOEREACTIONARIES. Een van hen is de schimmige Curtis Yarvin (1973), de geestelijk leidsman van DARK MAGA. Hij is een man met veel invloed op de ‘intellectuelen’ aan de top, zoals Peter Thiel, tech-ondernemer die een sleutelrol gespeeld bij bij Trumps verkiezing in 2016 en irritant genoeg ook nog een goede schaker is. Ook op J.D. Vamce, nu zelfs vicepresident van de VS.

DE KATHEDRAAL

Yarvins uitgangspunt is dat de Amerikaanse maatschappij in de greep is van ‘De Kathedraal’. Daarmee bedoelt hij een samenzwering van linkse wetenschappers, journalisten, leraren en ambtenaren die elkaar de bal toespelen en ‘het volk’ de pas afsnijden. “De Kathedraal’ is een variant op het vanuit Rusland en Amerika doorgetweete verhaal dat zich een kwaadaardige elite verbergt achter het decor van de democratie, die het volk doet geloven in hun goede bedoelingen maar in werkelijkheid het uitzuigt en wil decimeren. Een andere variant van deze complottheorie is dat op de bijeenkomsten van het World Economic Forum, waar jaarlijks politieke en economische leiders uit de hele wereld bijeenkomen in Davos, de leiding hebben bij het uitvoeren van dit duivelse plan. Een mildere variant maakte in het begin van deze eeuw Pim Fortuyn populair, toen hij hamerde op ‘de linkse kerk’ die het voor het zeggen zou hebben en met haar zalvende ethos Nederland aan het ondermijnen was door ongelimiteerd islamitische immigranten het land te laten binnenstromen.

De duistere Yarvin gaat stappen verder dan Pim. De linkse mensen in hun Kathedraal zijn de elven uit ‘In de ban van de Ring’, zij hebben een duivels karakter en onderwerpen de goeiige hobbits, de rechtse mensen.

De man van ‘Dark MAGA” is er echter niet, zoals je zou kunnen afleiden uit zijn tirades tegen De Kathedraal, op uit om het volk de macht te geven. Integendeel, Yarvin wil terug naar de monarchie. De Koning moet weer de macht krijgen want in een autoritaire structuur leven de mensen nu eenmaal het best en meest natuurlijk. Het is vanuit Yarvins logica dat Trump nu enkele malen onder zijn decreten geschreven heeft ‘Long live the King!’ Daarmee zeker doelend op zichzelf en in geestverwantschap met Vladimir Poetin die ook zit te wachten op de dag dat hij tot Tsaar gekroond zal worden. Overigens is Yarvin er ook van overtuigd dat witte mensen een hoger IQ hebben dan zwarte, waardoor het vanzelfsprekend is dat zwarte mensen weer op hun plaats worden gezet. Wat ook de bedoeling is van Trumps fanatieke campagne tegen diversiteit, waarmee hij ook de universiteiten belaagt. Witte mensen moeten weer zoals vanouds de macht stevig in handen hebben.

DE GOEDE KONING

Yarvin en zijn collega complotdenkers zitten merkwaardig met zichzelf in de knoop, valt me op. Aan de ene kant verwijten zij ‘de Kathedraal’ heerszucht, maar ze willen die wel graag vervangen door een andere autoriteit, zoals de Koning, de Tsaar of gewoon een degelijke dictator. Waarom dan de kathedraal hun macht kwalijk nemen, die oefent de Koning toch ook uit? Yarvin antwoordt dat de Koning er niet omheen zou draaien dat hij autoritair is, Zijn King is ‘eerlijk autoritair’, niet kwaadaardig. Dat lees ik duidelijk in het antwoord dat hij de New York Times gaf toen de krant Yarvin vroeg wat hij tegen democratie heeft. ‘Het is niet dat ik het slecht vind, maar het is zo vreselijk slap. Kijk zelf maar: de democratie is zo zwak dat ze, hoewel de burgers er in grote meerderheid tegen zijn, vasthoudt aan het impopulaire beleid rond massa-immigratie.’” Daar heb je het: de immigratie. Yarvins Koning zou zijn macht aanwenden om de immigratie te verbieden, en dat maakt hem ver verheven boven de macht van de Kathedraal.

DE RODE PIL

Ook Pim wilde om die reden zijn zijn partij in plaats van ‘”de linkse Kerk’. Maar Yarvin gaat flinke stappen verder, hij wil dat iedereen de Rode Pil neemt. Dat is wat Neo doet in de film The Matrix, van 1999, ook al een klassiek thema voor complotdenkers. Wie de Rode Pil neemt, is in één klap wakker en ziet de echte werkelijkheid; hij doorziet alle vuile spelletjes van de elite. Kies je daarentegen de Blauwe Pil, dan soes je en accepteer je de praatjes van de mainstreammedia en ben je voer voor de Kathedraal. Wie voor de Rode Pil kiest is meteen een revolutionair voor dark MAGA, je doet niet meer mee met mainstream en je slaat erop los. ‘Move fast, break things!’ Ja, er ontstaat chaos, maar dat is okay, daardoor accelereert het proces. Uit de chaos bloeit Yarvins Koninkrijk op.

Is de Koning van God gegeven? Nee, want Yarvin is atheïst. Maar dat geeft niet, het gaat er niet om dat de theorie klopt, maar dat hij wérkt, dat hij de slappe democratie aan flarden slaat. Zelf vind ik de Russische complottheorieën, zoals van Aleksander Doegin of Ivan Iljin van een gavere geniepigheid, omdat zij de macht van de Tsaar wèl uit de goddelijke wil verklaren. Maar de strekking van de dark MAGA-verzinsels en die van de christen-facistische Russische complotcomponisten is dezelfde. Weg met de Franse revolutie, weg met de gelijkwaardige, uitvoerende en wetgevende macht. Vertrap de democratie, herstel het gezag van de Ene Baas.

In Rusland is de Rode Pil, voor zover ik weet, onbekend. Maar mensen als Yarvin, Thiel en J.D. Vance zeggen hem graag te slikken en het lijkt er verdacht veel op dat Trump dit ook gedaan had toen hij zijn handelswereldoorlog begon. De uitwerking van de Rode Pil is, voor alle duidelijkheid, een bad trip.

MIJN MOEDERS ROZE PIL

Tijdens het bombardement van het Bezuidenhout zaten wij onder de trap, ik op mijn moeders schoot. Terwijl mijn grote zus Lucie naast mij gilde van angst, gaf mijn moeder mij de Roze Pil. ‘Kijk eens Roeltje, wat leuk! Daar vliegt de voordeur! Boems, boems, boems!, haha, daar komt het plafond naar beneden. Mooi hè, al die witte stof!’ Mamma’s Roze Pil heeft mij goed gedaan, anders dan mijn zus heb ik aan het bombardement geen trauma overgehouden.

Hoe past Trumps theorie dat de hele wereld (behalve Rusland dat geen tarief opgelegd heeft gekregen), samenspant tegen de Amerikaanse handelsbalans goed òf feilloos in het spinnenweb van de Amerikaanse complottheorieën?