Trump dreigt (weer) met nieuwe sancties tegen Rusland

Trump heeft vandaag gedreigd met nieuwe sancties tegen Rusland als Poetin zich niet wat toeschietelijker opstelt. In een post op Truth Social zei Trump dat hij zo langzamerhand het idee krijgt dat Poetin de oorlog helemaal niet wil stoppen: “…there was no reason for Putin to be shooting missiles into civilian areas, cities and towns, over the last few days. It makes me think that maybe he doesn’t want to stop the war, he’s just tapping me along, and has to be dealt with differently, through “Banking” or “Secondary Sanctions?” Too many people are dying!!!”.

Uiteraard greep Trump de gelegenheid aan om even uit te halen naar de New York Times. Want die is altijd tegen hem terwijl alles gewoon de schuld is van Obama en Joe Biden. Of zoiets.

Trump sprak vandaag in Rome onder vier ogen met Zelensky. Zonder de aanwezigheid van stoorzender JD Vance heeft dat misschien daadwerkelijk iets opgeleverd, al blijft het natuurlijk best mogelijk dat het stabiele genie in het Witte Huis morgen weer het tegenovergestelde beweert.

Uitgelichte afbeelding: By Ministry of Defense of Ukraine – https://twitter.com/DefenceU/status/1512353521076744192, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=116753371