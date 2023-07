Trump: “Democraten zijn fascisten, communisten én marxisten!”

De dagelijkse blik in het riool waarin rechtsmensen zich tegenwoordig ophouden. We hadden natuurlijk een video van Thierry Baudet kunnen kiezen, maar vandaag houden we het bij Drumpf. Trump mocht op komen draven bij Fox News en gooide er weer eens een ouderwetse, onsamenhangende tirade tegenaan. Hoogtepunt: de betiteling van Democraten als mensen die het voor elkaar krijgen tegelijk fascistisch én communistisch te zijn. En ook nog marxistisch!

Trump on Democrats: “These are fascists. They’re communists. They’re Marxists.” pic.twitter.com/YqgUGIdvxD — Aaron Rupar (@atrupar) July 16, 2023

Waarschuwing:

Wer mit Ungeheuern kämpft, mag zusehen, dass er nicht dabei zum Ungeheuer wird. Und wenn du lange in einen Abgrund blickst, blickt der Abgrund auch in dich hinein.

Friedrich Nietzsche

