Tropische regenwouden verliezen wereldwijd hun veerkracht

Tropische regenbossen zoals de Amazone en het Atlantische Woud in Brazilië herbergen een schat aan biodiversiteit, maar naderen wereldwijd een kantelpunt. Nieuwe studies voorspellen een drastische achteruitgang van de bossen, die sneller gaat dan gedacht.

Een internationaal team van onderzoekers, waaronder bomenexpert Hans ter Steege verbonden aan de Universiteit Utrecht en Naturalis Biodiversity Center, heeft inzichtelijk gemaakt wat de status is van tropische bossen wereldwijd. Ze hebben achterhaald welke boomsoorten je vindt in tropische regenwouden, wat hun verspreiding en verdeling is, en ze hebben daar nieuwe berekeningen op losgelaten. De resultaten laten zien dat de tropische regenwouden wereldwijd sneller achteruit hollen dan eerst werd gedacht.