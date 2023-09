TripelB-premierkandidaat wil hek om Europa

Een zekere vermoeidheid over weer een ultrarechtse halvegare die stemmen gaat vergaren met xenofobe kolder. Een hek om Europa.

“Maar we moeten toch nog wel aan het strand kunnen zitten”, om eens een Rutte-achtige opmerking te plaatsen.

BBB-prominent Mona Keijzer wil snel een halt toeroepen aan de grote migratiestroom vanuit Tunesië. Om dit te realiseren is een hek om de Europese Unie voor haar niet uitgesloten. “Toen ik woordvoerder Asiel en Migratie was zette Orbán hekken neer. Daar vond iedereen van alles van, maar dat was de eerste kentering geweest in de grote toestroom”, zegt Keijzer in Goedemorgen Nederland op NPO 1.

Toen de Europese Unie aan het begin van de zomer de Tunesië-deal sloot was het idee dat minder illegale asielzoekers de overstap naar Europa zouden maken. Vooralsnog biedt de deal weinig soelaas. Sterker nog, het aantal mensen dat zich waagt aan de levensgevaarlijke oversteek is explosief toegenomen.