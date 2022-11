Trent Reznor en Jack White verlaten Twitter: “het is een giftige omgeving geworden”

Trent Reznor (Nine Inch Nails) verlaat Twitter. Volgens Reznor is Twitter “een giftige omgeving” (a toxic environment) geworden. Een dag later kondigde ook Jack White (The White Stripes) het voor gezien te houden op Twitter.

Musk is in hoog tempo bezig gebande fascistische accounts weer toe te laten op Twitter, alles uiteraard onder het motto van “vrijheid van meningsuiting”. In werkelijkheid is niemand op rechts geïnteresseerd in de VVMU, maar het doet het altijd goed bij liberalen en hun malle opvattingen over de “marktplaats van ideeën”. Voorlopig dieptepunt: het weer toelaten van een anti-LHBTI club twee dagen na een terroristische aanslag op een LHBTI-bar in Colorado Springs.

NEW: anti-LGBTQ group Protect Texas Kids known for attracting Proud Boys/militia to their protests is back on Twitter. They were banned when their founder called for the “rounding up” of queer people. This comes days after they protested a Transgender Storytime w/ Proud Boys. pic.twitter.com/PCkDWBLAC6 — steven ”italian elon musk” monacelli (@stevanzetti) November 21, 2022



In een interview met The Hollywood Reporter verklaarde Reznor voor “mijn geestelijke gezondheid” te kappen met Twitter: “I’m about to depart. We don’t need the arrogance of the billionaire class to feel like they can just come in and solve everything. Even without him involved, I just find that it has become such a toxic environment. For my mental health, I need to tune out. I don’t feel good being there anymore.”

Voor Jack White was het weer toelaten van Trump de druppel die de emmer deed overlopen. In een uitgebreide verklaring die hij afgelopen zondag plaatste op Instagram, sloeg White de spijker op de kop: “Why dont you be truthful? Tell it like it is; people like you and Joe Rogan (who gives platforms to liars like alex jones etc.); you come into a ton of money, see the tax bill, despise paying your fair share, and then think moving to Texas and supporting whatever republican you can is going to help you keep more of your money (How else could trump possibly interest you?)“. Musk is – als alle libertariërs – geïnteresseerd in het binnenharken van geld en het betalen van zo weinig mogelijk belasting. That’s it, de rest is voor de bühne.

Laatste nieuws: voorlopig worden er geen nieuwe blauwe vinkjes uitgedeeld op Twitter. Vroeger stond zo’n vinkje voor een geverifieerd account (je wist zeker dat ‘Stephen King’ inderdaad Stephen King was), maar tegenwoordig kun je – in de beste libertarische traditie – een blauw vinkje kopen. Heel voorspelbaar leidde dat een stortvloed aan nepaccounts, waaronder honderden Elon Musks.

