Transgender Kamerlid Van Ginneken stopt met Twitter, want ‘een plek vol haat’.

Tweede Kamerlid Lisa van Ginneken (D66) stopt met Twitter. Van Ginneken is transgender en krijgt dús dagelijks emmers bagger over zich uitgestort.

Twitter is niet een plek om met mensen in contact te komen, maar een plek van haat. Bij mij vaak gericht op mijn transgender-zijn. Een bloemlezing. De mensen die dit soort haatberichten schrijven kunnen je collega zijn. Of naast je in de trein zitten. pic.twitter.com/kjfsdQbHDo — Lisa van Ginneken 🏳️‍⚧️ (@LisaGinneken) November 17, 2022



Een begrijpelijk besluit. Politici zijn een gemakkelijk doelwit, ook al omdat ze zichzelf weinig kunnen veroorloven. Als je als politicus zo’n gek over de virtuele schutting haalt, sta je morgen met je gezicht op alle voorpagina’s en verdubbelt de haat. Van Ginneken, die o.a. het woord voert over Digitale Zaken, zegt zich verder als Kamerlid in te zullen zetten voor regulering van sociale media.

