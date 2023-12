Casamance, zo heet het stuk van de republiek Senegal ten zuiden van de oeverstrook van de rivier de Gambia, die door de wederwaardigheden van de kolonisatie van Afrika een aparte republiek is (The Gambia geheten). In Casamance is een opstand tegen de beheersing vanuit Dakar gaande, al jaren en jaren. En zo levert het land vluchtelingen, en een muziekgroep, een familieband, Touré Kunda (Familie Olifant). Nooit van gehoord? U kent vast wel de Lambada, de grootste hit van de jaren tachtig- een deel van de band deed mee aan de gelegenheidsformatie Kaoma die die hit op haar naam heeft. (Overigens was dat nummer dan weer gepikt van een Boliviaanse band, kijk, zo krijg je “wereldmuziek”).

Een van de oprichters van de band, Ismaila Touré, is eerder dit jaar overleden. Gedenken we hem alsnog.



E’mma

– Uitgelichte afbeelding: By manuel / MC – https://www.flickr.com/photos/mcanevet/435608060/, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2493573