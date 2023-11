Tot ziens in mijn dromen: een onvindbaar nummer?

Help, er zit een olifant in de tram was een baanbrekend nachtprogramma op Radio Veronica, 1967-71. Hoofdpresentator was Henk van Dorp, technicus Ad Bouman. Voormalige medewerkers vonden het nog jaren later jammer dat dit vernieuwende programma gestaakt was. Inmiddels werd er in Nederland wel ’s nachts uitgezonden op de radio.

De herkenningsmelodie van het programma in de eerste jaren was een orkestuitvoering van I’ll see you in my dreams, een standard die van 1924 dateert. Een andere keer meer versies van dit nummer. Het gaat nu om die herkenningsmelodie.

In de laatste uitzending werd gezegd dat die eerste tune van het orkest van Victor Silvester was. Nu is die enkele ballroomversie niet te vinden, al tonen de medleys wel aan dat het niet anders kan dan dat het inderdaad Victor Silvester was.

Het blijft een raadsel dat hetzij Van Dorp hetzij Bouman toch zou moeten kunnen oplossen. Hier een bijna complete uitvoering, maar slechts bijna, in medley op 78 toeren.



Met Moonlight and roses

