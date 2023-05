Torygriezel op eigen terrein gesloopt: wat nou, woke?

Een verrassing. In Have I got news for you wordt Ian Hislop nog wel eens opgescheept met een Torydame die alleen glimlacht als het over haar achtergrond gaat. Vrijdag/gisteren leek met Marina Purkiss (“I am not a massive leftie”) weer zo iemand te verschijnen. Zij zei dat ze bevriend was met Jacob Rees-Mogg, het opmerkelijkste fossiel in de Torygelederen.

Toch eens even kijken hoe het zit met die dame.

Dan blijkt het ironie te zijn.

Op zijn eigen terrein, GBNews, wordt Rees-Mogg gesloopt op een manier die bij de BBC nooit te zien zal zijn.

Meer en minder, met het afknijpslot:

Purkiss was inderdaad vroeger Tory maar kwam tot inkeer bij het Brexitreferendum.

