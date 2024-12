Topavond bij de NPO: kan ik effe doesse?

Wie niet tegen vies kan, moet vooral doorlezen!

De stripper zei: ‘Maar aan mijn kutje mogen ze niet komen’.

O nee? Zozo. Ze rekent 100 euro voor 10 minuten, zei ze verder in de serie Bericht van de Wallen. Heel informatief en verheffend. Ik hield het vijf minuten vol – knap hè?. Ze deed haar ding op een bootje dat langs de Wallen voer bij een vrijgezellenfeestje. En ze trok on camera ineens haar behaatje uit. Ik verzeker de happige, licht kwijlende lezer: niks gemist, haha!… Tsja.

Dan over naar het echte gekwakkel, eerder op de avond en serieus verpakt in een docu over zaaddonaties. Daar wordt gerommeld! – Neeneenee, niet door ons, natúúrlijk niet, maar door de… Denen! Je kan daar kennelijk eindeloos doneren.

In beeld een Nederlandse halfbroer en -zus van 30. Lijken zeker op elkaar, en woonden ook nog eens op vijf minuten. Drie jaar eerder elkaar pas ontdekt – maar nu blijken er nog 200 ándere wachtenden op de grote familiereünie. Allemaal gratis gedoneerd gekwakkel. Ik zag even een rekening van de kunstmatige kwak voorbij floepen: 6.900 euro – maar dan heb je ook wat, 200 keer zelfs… and counting.

Tot besluit dan iets volkomen onschuldigs op tv (dus hou je vast). Eén van mijn eerste grote verliefdheden als jongen van 7 was Sissi. Oftewel Sisi, Elizabeth van Beieren, keizerin van Oostenrijk. Ooit in de film gespeeld door de stralend lachende Romy Schneider van 18 (met wie het slecht afliep, dode zoon van 14, gedoe met aartsversierder Alain Delon, scheidingen, illegale abortussen, alcohol – stierf op haar 42ste).

Dit was ook de film uit 1955 die ons weer verzoende met de ‘Duitsers’ (lees: n…) want dat was zij niet – nl. te jong, vrouw en… Oostenrijks! En de regisseur: ook al! Nou… dan vergeten we toch even die rare man met die snor die ook kwam uit…? Hè bah, hou nou ’s één keer op!

En dat die regisseur héél veel films maakte in de oorlog? Zeur nou toch niet altijd zo…!

Gisteravond dan, de tv-serie Sisi: Romy’s Sisi was één en al onschuld, net als ik toen. Maar nu- e r moest iets ingehaald worden, hard, hard und schnell!

Helpers weg! Leucht aus! Gordijnen weg! Unschuld opzij! Unterbruchen aus! Aktion! Drehen! Ich meine: Lecken!



En daar lag de keizer van Oostenrijk míjn Sissi af te likken – ja, niet daar, maar dáár.

Danke schön, NPO!



– Uitgelichte afbeelding: Door Unknown (Mondadori Publisher), published in magazine Bolero Teletutto – [1] [2], Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=41912960