Voordat hij zeezenderdeejay werd als Stevi Merike (Scotland, Caroline South, RNI) zong hij als Tony Merrick. Bijvoorbeeld Michelle.

Wake up

En Lady Jane, in de officiële nationale hitpuree haalde het nr. 49, Radio London liet het op nr.8 eindigen samen met de versie van David Garrick (merkwaardig, die rijmende namen).

Onder zijn eigen naam, Michael Willis, was hij Lagerhuiskandidaat voor de LibDems, op de meeste plaatsen een hopeloos idee.

Eind vorig jaar is hij verdronken in de rivier de Dart.

“All I want is a bit of peace and quiet” zei zijn introjingle op Caroline.