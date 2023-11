Toestand rond ziekenhuizen in Gaza blijft onhoudbaar

De situatie rond de ziekenhuizen in Noord-Gaza is zondag nog verder verslechterd. Tanks omringen het Shifa-ziekenhuis, waar intussen drie baby’s van de afdeling neonatologie zijn overleden. Ook een jonge patiënt van de intensive-care overleed door gebrek aan zuurstof. Patiënten kunnen nauwelijks meer worden behandeld in het ziekenhuis, waarvan de Arabische naam, Dar al-Shifa, Huis van Genezing, nu klinkt als een wrange grap. Israel heeft gezegd dat het niet het ziekenhuis bestookt maar dat eventuele treffers het gevolg zijn van felle gevechten tussen Hamas en Israeli’s, maar intussen werd de afdeling cardiologie, twee verdiepingen, door een luchtaanval volledig verwoest. Israel zegt dat het ziekenhuis kan worden verlaten door de linker in- en uitgang, maar mensen die dat probeerden werden beschoten met gewonden als gevolg. Israel zegt dat het een corridor openhoudt om tussen 8 en 16 uur te voet via de Salah ed-Dinweg naar het zuiden te vertrekken, maar de weg is nagenoeg onbereikbaar. Israel heeft gezegd dat het zou helpen met de evacuatie van het ziekenhuis – er is contact geweest met de directeur – maar er is geen teken dat er iets staat te gebeuren.

De situatie in de andere ziekenhuizen is navenant. In het Indonesische ziekenhuis worden gewonden op de vloer behandeld. Het Nasr-ziekenhuis is eveneens omringd door tanks. In de buurt van de Mahdi-kraamkliniek werd gebombardeerd met als gevolg dat twee artsen werden gedood. Het al-Quds-ziekenhuis is eveneens totaal buiten werking. Ook daar zijn 37 baby’s die buiten de couveuse proberen te overleven. Daarnaast zijn er 600 baby’s en kinderen die bedreigd worden door uitdroging. Intussen werd er gebombardeerd in Jabalya, en op het bureau van de VN-ontwikkelingsorganisatie UNDP. Er waren doden en gewonden onder de velen die daar schuilden. Ook in Khan Younis (13 doden bij een een bombardement op een huis) en in Rafah (het Rantisi-familiehuis) werd gebombardeerd. Cijfers over doden en gewonden konden niet langer worden verzameld aangezien er geen contact meer was met een aantal ziekenhuizen. De UNWRA liet nog eens horen dat ziekenhuizen onder de bepaling vallen van het oorlogsrecht dat ze niet mogen worden aangevallen. Israel verloor zaterdag en zondag vijf man, waarvan vier door booby-traps in tunnels van Hamas. De Israelische verliezen bedragen nu 45 man.

De Arabische en Islamitische topconferentie in Saudi-Arabië sloot zaterdag af met een verklaring waarin Israels bewering dat het handelt uit zelfverdediging werd verworpen, en met een oproep dat de VN-Veiligheidsraad ”een beslissende en bindende” resolutie moet aannemen om de Israelische agressie te staken. Er werd ook opgeroepen tot een einde aan wapenleveranties aan Israel en stelling genomen tegen een oplossing waarbij Gaza apart van de Westoever zou worden behandeld. Een resolutie waarin werd opgeroepen tot een olie-embargo, de preventie van de leveranties van Amerikaanse wapens uit Midden-Oosterse opslagplaatsen aan Israel, en het bevriezen van alle economische en diplomatieke banden met Israel, werd echter weggestemd door Egypte, Saudi-Arabië, Jordanië, de VAE, Bahrein, Sudan, Marokko, Djibouti en Mauritanië.

In Noord-Israel werden diverse burgers gewond door een anti-tankraket. De Israelische minister Gallant waarschuwde Libanon dat het ”Beiroet kan veranderen in een tweede Gaza”. Op de Westoever vielen weer vier doden: twee in Jenin, één in Burqa (een man die in februari van dit jaar werd vrijgelaten na 17 jaar gevangenschap) en in Annata. Het aantal sinds 7 oktober steeg tot 187. Intussen maakte de Palestijnse Autoriteit in een gesprek met al Jazeera bekend dat het aantal razzia’s en invallen is gestegen naar 40 per dag. Er zijn nu ook ruim 2.400 arrestaties verricht

Er is een controverse ontstaan tussen de VS, die willen dat de macht in Gaza uiteindelijk wordt overgedragen aan de Palestijnse Autoriteit, en Netanyahu, die zaterdag zei dat Israel in Gaza zal blijven. Hij kreeg bijval van minister Ben Gvir die ook vindt dat herbezetting van Gaza de oplossing is. In de rest van de wereld waren gigantische demonstraties, zoals in Londen (300.000 mensen), New York, Karachi, Parijs, Berlijn, Edinburgh, Kaapstad, Tokyo, Bagdad en nog meer plaatsen waar een onmiddellijk staakt-het-vuren werd geëist. In Israel was ook een grote demonstratie, maar daar werd om de vrijlating van de gijzelaars gevraagd.