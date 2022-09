Toespraak Biden over MAGA-sekte en het verdedigen van de democratie

De Democraten begrijpen eindelijk hoe het moet. Fantastische toespraak van Joe Biden, gericht tegen de ‘semi-fascistische’ MAGA-sekte. Dat ‘semi’ mag trouwens van ons wel weg. Zo moet het dus, GL en PvdA (de SP hebben we opgegeven en BIJ1 is een rare sekte). Btw: Biden is de beste Amerikaanse president sinds FDR.

Extreemdomrechts is volledig van de kook, wat natuurlijk altijd een goed teken is. Volgens Joost Niemöller heeft Biden hiermee de oorlog verklaard aan Het Volk (code voor achterlijk, racistisch plebs). Weet je dat ook weer.

Uitgelichte afbeelding: By Michael Stokes – Biden13, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=79141909