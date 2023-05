Tina Turner: Northern Soulster

Een boektje onbekend werk van Ike & Tina Turner dat het op de Northern Floor goed heeft gedaan of nog doet.

Eh, Elmore James?



Eh, Ike & Tina Turner?



Dust my broom, in beide gevallen



Crazy ‘bout you baby, het laatste zaalverzoek dat ik in de functie van Northern Souljock heb gekregen. Graag gedaan.

Voor Paul Mason was dit het uitluinummer:



Somebody (somewhere) needs you, op en top Northern

– Uitgelichte afbeelding: By Heinrich Klaffs – originally posted to Flickr as Ike & Tina Turner 231172_Dia32, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=12311996