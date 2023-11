PvdA/GL gaat onder geen enkele voorwaarde plaats nemen in een kabinet met de PVV. Dat heeft Frans Timmermans vandaag verklaard tegen verkenner Ronald Plasterk (die natuurlijk zo snel mogelijk geroyeerd moet worden als lid van de PvdA). Volledige verklaring hieronder:

Uitgelichte afbeelding: Door European Parliament from EU – Hearing of Frans Timmermans (the Netherlands) – Executive Vice President-Designate – European Green Deal, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=829415