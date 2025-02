Timmermans’ afscheid en nadagen in de Vibelle

“Kan ik representatief blijven zonder make-up?” vraagt de Vibelle, oftewel het Volkskrant magazine afgelopen weekend.

Natuurlijk ook “39 tips om ontspannen te daten”… En dan nog “Cesar Majorana bezoekt elke week een winkel waar kleding wordt verkocht….” Dan de ‘Stijlschool‘ en de rubriek ‘Op de catwalk’: “Blijf voor een 2025-look een beetje weg bij al te letterlijke hippieverkleedparijen.” Da’s toevallig: dat was ik ook inderdaad net van plan ‘een beetje’ weg te blijven!!

En standaard geen bijschriften bij de foto’s van het al te simpele type wie-wat-waar. Hoogstaande achtergrondjournalistiek dus. Me zaddoek!

Die stukjes en vrijwel de hele rest zijn stuitend, verwend ikke-ikke-ikke en zelfs niet crypto-woke, grappig of links en veel te VVD. Bah. Toen ik bij de Vk werkte waren we nog eensgezind links, progressief en gericht op één groot doel: een beter leven voor alle mensen, arm of rijk, kerk of niet, werk of loos, oud of jong, hier of in Zuidam-azifrika. Maar ik zal niet verder zeuren.

Timmermans

Afgelopen weekend in de Vibelle wel een lang en toch nuttig interview met Frans Timmermans, door twee vrouwen – het liefst wil ik helemaal niet weten wie iets schrijft. Ze doen dat in zoverre goed, dat het glas- en glashelder wordt dat hij aan z’n laatste halfjaar bezig is. Hij heeft zijn hoogtepunt – als minister en later negen jaar als Eurocommissaris – ver achter zich. Hij is uitgeblust en gaat dat niveau nooit meer halen.

Hij is veel te dol op zijn kleinzoontje van vier, die nu ook nog op kleuterfietsafstand in de buurt woont, om er nog helemaal, vol hanig eigenbelang, voor of mee door te gaan. Hij heeft twee kinderen van in de dertig en twee uit z’n tweede huwelijk, tegen de twintig. Hij heeft een maagverkleining en is 27 kilo afgevallen. Hij is gestopt met roken en drinken. Hij is ook nog misbruikt als padvinder.

Maar ernstiger: hij gelooft dat het gebrek aan politieke resultaten van dit kabinet, het gebrek aan wat voor resultaten dan ook, de haat van de PVV-stemmers tegen de elite weg zal nemen. Dat is dan GL-PvdA, D66, PvdD, SP, CU etc en tegen personen als hij, dus ook tegen Jesse K, Rob J, Diederik S, Sigrid K, Jimmy D. en ‘tuig van de richel’ van de media. Dit zijn de nadagen van de vermoeide Timmermans…. Hij is nu 63, wordt in mei 64.

‘Fatsoenlijke‘ resultaten maken namelijk geen bal meer uit voor de meeste rechtse kiezers – zolang een uiterst kwaadaardig en wraaklustig politicus als Wilders zijn vuil kan spuien. Dat vuil vol oud zeer komt neer op: ‘Het is de schuld van de elite – wat die ook zegt of doet. De woningnood, de armoede, de gezondheidszorg, de migranten’.

En drie keer raden: dat is natuurlijk ook zo – of die nou VVD, CDA, PvdA, D66, of Volt of GroenLinks heet, of – vroeger – SP. En dan nog wat: die zijn niet bezig het op te lossen – door ‘hun’ klimaatgedoe loopt vrijwel alles vast.

Of dat nou terecht is of niet – zo denken veel mensen kennelijk. Het aantal armen stijgt, het aantal woningzoekers nog meer. Dan nog een ding, het laatste: hun diepste overtuiging en afkeer van de elite – die neem je hun niet af. Helemaal niet als je ook nog aantoonbaar gelijk hebt…

Denk even terug aan het gelukkige land dat we waren in de jaren ’50, toen Drees op 29 juni 1955 de AOW invoerde en toen het ziekenfonds nog bestond, als nobele instelling zonder winst. Nu zijn er ongeveer 25 commerciële zorgverzekeraren met minstens vier directeuren per stuk goed voor Eur 200-400.000 per jaar. En in 1980, onder meer door de bouw van de Bijlmer, was de woningnood, nog veroorzaakt door de nazi’s, zelfs opgelost.

Asielwet

Ook de actuele grote bezwaren, zoals van de Raad van State tegen de nieuwe asielwet doet het PVV-volk niets: dat zagen ze al maanden aankomen. Want de elite – lees Raad van State – maakt het Faber moeilijk – niet Faber zelf. Welnee! Timmermans en de andere eliteleiders zijn echter niet vals genoeg om ooit bij het PVV-volk te winnen van PVV-trucs, leugens, beledigingen en bedrog. Ook niet als het bedrog uitkomt of Wilders veroordeeld wordt. Dat is de kern van de Trumpiaanse heiligverklaring met algemene eeuwigdurende vrijgeleide.

En ik, als elitair stukjesschrijver? Ik ben tuig van de richel. Waarbij het niets uitmaakt dat ik twee keer veroordeeld of twee keer vrijgesproken ben. Volgens de PVV-kiezers zit ik – en u, dierbare lezer! – zitten wij voor altijd in de volstrekt foute hoek.

O ja: de Vibelle vermeldt achterin het verkeerde paginacijfer voor het stuk. Zucht.

PS: Als Faber nu eens het nareizen verbiedt met 40 jaar terugwerkende kracht… dan kunnen we Yesilgöz-Nareizenius toch weer terugsturen naar WAAR ZE VANDAAN KOMT!? Of houdt ze nu opeens wel van schaatsen op noren en rauwe haring met salmiakdropvarkenssatésaus?

PS 2: Een van de walgelijkste moorden van de laatste tijd is die van broers op hun zusje – omdat die vonden dat ze voor een moslima te slettig deed, zo vond zelfs haar moeder.

En zo leeft een ander bedreigd meisje, Lale Gül, verder, met bewaking, en in haar verdwazing nu als columniste van… de Telegraaf.

