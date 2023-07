Tien doden, 100 gewonden, honderden uit kamp Jenin verdreven

Honderden families hebben maandagavond opdracht gekregen hun huizen in het vluchtelingenkamp Jenin te verlaten met hun kinderen en eventuele ouden van dagen. Hun ultimatum liep af om 11.30 uur. In lange colonnes liepen zij naar het centrum. Daar zou – onder meer in het regeringshospitaal – opvang zijn geregeld. De meesten waren radeloos en verbijsterd. Het Israelische leger ging intussen over tot het vernielen van hun huizen. Het is niet duidelijk waar de mensen vervolgens naar toe moeten.

Het Israelische leger hield intussen vol dat zij vrijwillig waren vertrokken en dat niemand opdracht had gekregen om te vertrekken, De mensen zouden op de vlucht zijn voor het geweld en de destructie. Het leek op een herhaling van de nakba van 1948 op een voorlopig kleinere schaal. Ook toen werd er door Israel keihard gelogen over wat er gebeurde en wat de bedoeling was. Reacties van de rest van de wereld bleven toen, en ook nu, uit. Zij het dat de VS bekend maakten dat zij de ontwikkelingen ”nauwlettend volgen” en dat er verder tal van afkeurende woorden werden geuit door de Arabische en ook veel westerse landen.

Ondertussen is de tweede dag ingegaan van de grootste Israelische aanval op een vluchtelingenkamp op de Westoever sinds de Tweede Intifada van 2000-2005. Israelische D-9 bulldozers (ik schreef gisteren C-9 bulldozers, maar dat moest D-9 zijn) hebben het grootse deel van de wegen omgeploegd, Het leger heeft de waterleidingen in het kamp onklaar gemaakt, terwijl hetzelfde werd gedaan met de elektriciteit, zodat het kamp van 19.000 mensen is verstoken van water en licht. Ook voedsel is schaars doordat de aanvoer is geblokkeerd.

Israel zegt dat de operatie in 48 uur wel zo’n beetje over zal zijn. Er zijn tot nu toe 120 mensen opgepakt en er zou een opslagplaats van wapens zijn gevonden in gangen die waren gegraven onder een moskee. De foto van de gevonden zaken is niet erg indrukwekkend, Het lijkt te gaan om bommen of molotovcocktails. Verder zou ook een wapenfabriekje zijn aangetroffen en een ”gedeelte van een raketwerper”.

Het aantal doden als gevolg van de operatie is intussen gestegen tot 10, en er zijn ruim 100 gewonden van wie 20 ernstig gewond zijn. De echte aantallen zullen echter waarschijnlijk hoger uitvallen als ambulances en hulpverleners weer worden toegelaten tot het kamp.

Ook journalisten worden trouwens geweerd. Op twitter circuleerde een video waarop te zien is hoe een legerjeep komt aanrijden, het deurtje opengaat en een aantal kogels wordt afgevuurd op een camera tot het ding uiteenvalt. Gelukkig werden de journalisten zelf niet geraakt.

In de rest van de Westoever is vandaag een proteststaking uitgeroepen en op diverse plaatsen vonden demonstraties en confrontaties plaats. In Jericho, dat overigens totaal werd afgesloten van de buitenwereld, werd een persoon in zijn been geschoten. Verder waren er demonstraties in het Deheishe-kamp bij Bethlehem en in Beita in het noorden. Bij het Qalandia-checkpoint tussen Jeruzalem en Ramallah werden schoten gelost zonder dat er slachtoffers vielen. Ook waren er rellen bij de noordelijke toegang tot Ramallah en in diverse wijken van Oost-Jeruzalem.

