‘Though this be madness, yet there is method in’t’

Dag 174-176:

– Trump zegt op social media te overwegen om actrice en comédienne Rosie O’Donnell haar Amerikaans staatsburgerschap af te nemen vanwege haar kritiek op ontslagen bij rampenbureau FEMA na de overstromingen in Texas. Hij noemt haar een ‘gevaar voor de mensheid’.

– De National Park Service geeft personeel de opdracht om cadeauwinkels te controleren op anti-Amerikaanse inhoud.’Corrosieve ideologieën’ over racisme en seksisme worden verwijderd.

– De Trump-regering bepaalt via een memo van ICE dat miljoenen ongedocumenteerde immigranten die illegaal de VS zijn binnengekomen, voortaan niet meer in aanmerking komen voor borgtochten tijdens hun uitzettingsprocedure, waardoor zij mogelijk maanden tot jaren vastgehouden worden zonder rechterlijke beoordeling.

Dag 177-178:

– De Trump-regering laat bijna 500 ton noodvoedsel verbranden dat bedoeld was voor kinderen in crisisgebieden en via USAID verdeeld zou worden. Het verbranden kost meer dan 100.000 dollar.

– Trump roept de FBI op om de ‘Jeffrey Epstein-hoax’ te onderzoeken als onderdeel van een samenzwering tegen hem en suggereert dat de niet-gepubliceerde Epstein-bestanden mogelijk valse informatie bevatten, verspreid door Democraten.

– Trump zegt dat hij verrast was dat Powell in 2017 werd benoemd tot Fed-voorzitter. Trump was in 2017 zelf president en benoemde Powell persoonlijk tot Fed-voorzitter, waarbij hij lovende woorden uitsprak over zijn aanstelling.

Dag 179-180:

– De Trump-regering steunt katholieken in hun verzet tegen een wet in Washington die priesters verplicht kindermisbruik te rapporteren die wordt gemeld tijdens de biecht. Een federale rechter stelt de wet voorlopig buiten werking wegens schending van het recht op vrije religieuze uitoefening.

– Het ministerie van Buitenlandse Zaken verkleint het bureau dat mensenhandel bestrijdt, waardoor tweederde van het personeel verdwijnt.

– ICE krijgt toegang tot persoonlijke gegevens van 79 miljoen Medicaid-deelnemers, waaronder adressen en etniciteit, om immigranten zonder legaal verblijf in de VS op te sporen.

Dag 181-183:

– De Trump-regering ontslaat het volledige personeel van het kantoor voor multilaterale nucleaire zaken. Dit kantoor is verantwoordelijk voor het verbod op explosieve nucleaire testen, het toezicht op de productie van wapenmateriaal en de verificatie van nucleaire ontwapening.

– Trumps grenstsaar Tom Homan kondigt aan dat immigratie-operaties worden opgevoerd in zogeheten sanctuary cities zoals New York. Hij stelt dat deze steden nu prioriteit hebben.

– ICE zegt tegen Lionel Flores, die via een habeas corpus-procedure zijn onrechtmatige detentie wil aanvechten en bij zijn zitting wordt gearresteerd door ICE, dat ‘rechterlijke bevelen niet gelden, alleen wat de president wil’ en dat ‘zijn advocaat ook niet relevant is’.

Dag 184-185:

– Trump zegt bij een presentatie dat hij de prijzen voor medicijnen met wel ‘1000, 1100, 1200, 1300, 1400% zal verlagen, niet 30 of 50 procent’.

– Trump meldt dat Indonesië 99% van de importheffingen op Amerikaanse industriële, technologische en landbouwproducten afschaft, terwijl Amerikaanse tarieven op Indonesische goederen op 19% blijven. Ook levert Indonesië kritieke mineralen aan de VS en koopt het volgens hem Amerikaanse energie en Boeing-vliegtuigen.

– Voor de begroting van het ministerie van Binnenlandse zaken is een amendement aangenomen waarin staat dat het Kennedy Center Opera House moet worden hernoemd naar First Lady Melania Trump Opera House omdat het anders geen federale financiering meer krijgt.

Dag 186-187:

– ICE-agenten arresteren meerdere mensen in een busje nadat één van hen meldt geen papieren te hebben. De Amerikaanse Laynez neemt stiekem alles op, en op de opname is te horen dat de agenten tegen elkaar zeggen dat de mensen die ze oppakken zich steeds meer verzetten en dat ze daarom ‘uiteindelijk iemand gaan neerschieten’. Ook vinden ze het gebruik van een stun gun ‘grappig’ en hopen ze op een ‘bonus van 30.000 dollar’. Laynez wordt zes uur vastgehouden, ondanks dat hij zijn staatsburgerschap bewijst.

– De nieuwe directeur van US Citizenship and Immigration Services kondigt aan dat de Trump-regering het inburgeringsexamen moeilijker wil maken en het H1-B visaprogramma voor hoogopgeleide arbeidsmigranten wil hervormen. Prioriteit gaat daarbij naar aanvragers met hogere lonen.

– Onder Trump ontslagen immigratierechters zeggen dat het ministerie van Justitie hen opdroeg om zaken te seponeren, zodat mensen meteen konden worden gearresteerd en gedeporteerd. Er zijn nu nog maar 600 rechters voor 4 miljoen zaken; asielzoekers wachten gemiddeld 4,5 jaar op een hoorzitting door de achterstand die Trump laat oplopen door het aantal rechters te reduceren.

Dag 188-189:

– Trump sluit een deal met de EU over nieuwe importheffingen: er gaat een heffing van 15 procent gelden, wat ruim 10 procent boven het huidige gemiddelde van voor Trump’s tweede termijn ligt. De deal behelst ook miljardeninvesteringen van Europa in Amerikaanse energie en defensie.

– Trump beweert op social media zonder bewijs dat betalingen aan Beyoncé, Oprah en Al Sharpton in de Harris-campagne onderzocht moeten worden omdat het om illegale betalingen voor endorsements zou gaan. Ook zegt hij dat Kamala Harris aangeklaagd moet worden.

– Trump schrijft op social media: ‘Netwerken mogen geen politieke pionnen van de Democratische Partij zijn. Het is zo buitensporig geworden dat, naar mijn mening, hun licenties ingetrokken kunnen en moeten worden! MAGA’

Dag 190:

– Trump zegt dat hij ‘nooit het ‘voorrecht’ heeft gehad om naar Epstein Island te gaan.’ Hij refereert aan het privé-eiland van Jeffrey Epstein dat bekendstaat als locatie waar seksueel misbruik en mensenhandel plaatsvonden.

– Trump beweert dat Democraten mogelijk namen hebben ‘geplant’ in de Epstein-dossiers.

– De Trump-regering staat federale ambtenaren toe om te bidden en te prediken op de werkvloer, inclusief het proberen anderen te overtuigen van hun religieuze opvattingen. De regels stellen ook voor dat leidinggevenden werknemers kunnen aanmoedigen om hun geloof te uiten.

Dag 191-192:

– Gezondheidsminister Kennedy beweert dat schizofrenie genezen kan worden door voedingsaanpassingen, waarbij hij verwijst naar een professor, die echter sterk bekritiseerd wordt wegens het presenteren van resultaten uit kleine studies als zekerheden.

– De VS verliezen dit jaar naar verwachting 12,5 miljard dollar aan inkomsten door de daling van internationale reizigers, volgens de World Travel & Tourism Council.

– Trump zegt dat hij zes oorlogen heeft opgelost, gemiddeld één oorlog per maand, ook inclusief oorlogen die ‘500 jaar’ hebben geduurd.

– Uitgelichte afbeelding: Door chattingjason (Jason Chatting) – https://www.flickr.com/photos/chattingjason/292454821/in/set-72157594366738752/, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1583836