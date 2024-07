Thomas Matthew Crooks had Donald Trump-borden in zijn tuin

Het wordt met de dag een merkwaardiger verhaal: volgens een buurman van Thomas Matthew Crooks stonden er kort geleden nog borden met pro-Trump affiches in Crook’s tuin. Thomas woonde bij zijn ouders, het is dus mogelijk dat zijn ouders de borden hadden geplaatst. Dat lijkt echter niet heel waarschijnlijk: Thomas’ moeder stond geregistreerd als Democraat en zijn vader als Libertariër. De borden zouden na een tijdje weer verwijderd zijn.

De FBI heeft nog steeds geen enkel idee wat Crooks’ motief voor de aanslag was. Hij heeft geen sporen achtergelaten op sociale media, wat zéér uitzonderlijk is voor iemand van zijn leeftijd. Crooks stond bekend als wat conservatief, maar niet als radicaal. Waarom een Republikein Trump neer zou willen schieten blijft voorlopig een raadsel, tenzij Crooks’ een ‘accelerationist’ was die hoopte met de moord op Trump de VS in een chaos te storten. Niets wijst daar echter op.

Voor zover bekend was Crooks ook niet ongelukkig. Hij kon goed leren, had een leuke baan en was op school ook geen slachtoffer van systematisch pestgedrag. Het blijft allemaal raadselachtig.

Bron: Newsweek

Uitgelichte afbeelding: By Pennsylvania DOT – Original publication: NBCImmediate source: https://www.nbcnews.com/politics/politics-news/trump-rally-shooter-identified-rcna161757, Fair use, https://en.wikipedia.org/w/index.php?curid=77356048