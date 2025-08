Ik hoop maar dat veel mensen dat nog kennen – ik hoorde het net op de radio. ‘This Land is Your Land, This Land is My Land’ van Woody Guthrie. Ik denk dat iedere middenklasse Nederlander of hoger van 50+ zijn naam kent – moet kennen. Bob Dylan bezocht Woody op 25 januari 1961 – Bob was toen 20 en net vier dagen in New York. Woody zat doordeweeks in een inrichting wegens de ziekte van Huntingdon – een ‘neurodegeneratieve’ ziekte. Bob ging daarna naar Woodys huis op zaterdag 29 januari 1961.

En o ja: op zijn gitaar had Woody een sticker: ‘THIS MACHINE KILLS FASCISTS’

Het artikel met de foto waar dat op staat is van het Kennedy Center

Woody had de grootste invloed op Bob Dylan en die verafgoodde Woody en imiteerde zijn muziek, zijn spraak, zijn bewegingen,zijn leven. En schreef ook zijn ‘Song to Woody’. Het is ongelofelijk hoeveel invloed de Amerikaanse popmuziek en jazz op Europeanen – Nederlanders – had en heeft. En zo treedt Neil Young dan op in Groningen drie weken geleden, en ik merk het te laat. Ik weet het, Neil is Canadees…

