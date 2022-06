Thierry vergelijkt zichzelf met Mozes die Zijn Volk naar het Beloofde Land leidt

Een bericht uit de gesloten inrichting. Thierry gaat Zijn Volk redden, zoals Mozes dat eens deed.

Opmerkelijke ontboezeming van “laatste profeet” Baudet die als Mozes voor het volk een weg door de zee zal vinden. #visionair pic.twitter.com/qELTOYij84 — dr. Marina (@mmeeuw) June 5, 2022

Toen zeide de Heere tot Mozes: Wat roept gij tot Mij? Zeg den kinderen Israels, dat zij voorttrekken. En gij, hef uw staf op, en strek uw hand uit over de zee, en klief dezelve, dat de kinderen Israels door het midden der zee gaan op het droge. En Ik, zie, Ik zal het hart der Egyptenaren verstokken, dat zij na hen daarin gaan; en Ik zal verheerlijkt worden aan Farao en aan al zijn heir, aan zijn wagenen en aan zijn ruiteren. En de Egyptenaars zullen weten, dat Ik de Heere ben, wanneer Ik verheerlijkt zal worden aan Farao, aan zijn wagenen en aan zijn ruiteren. En de Engel Gods, Die voor het heir van Israel ging, vertrok, en ging achter hen; de wolkkolom vertrok ook van hun aangezicht, en stond achter hen. En zij kwam tussen het leger der Egyptenaren, en tussen het leger van Israel; en de wolk was te gelijk duisternis en verlichtte den nacht; zodat de een tot den ander niet naderde den gansen nacht. Toen Mozes zijn hand uitstrekte over de zee, zo deed de Heere de zee weggaan, door een sterken oostenwind, dien gansen nacht, en maakte de zee droog, en de wateren werden gekliefd. En de kinderen Israels zijn ingegaan in het midden van de zee, op het droge; en de wateren waren hun een muur, aan hun rechter hand en aan hun linkerhand.

Exodus 14: 15 – 22

Uitgelichte afbeelding: By Trailer screenshot, from DVD The Ten Commandments, 50th Anniversary Collection Paramount, 2006 – The Ten Commandments trailer, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2216811