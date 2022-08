The Emperor of Wyoming

De openingstrack van Neil Young’s debuutalbum, en wat mij betreft – naast The Loner – meteen ook de beste song van het album. Vrijwel alle andere liedjes verzuipen in malle, stroperige strijkersarrangementen. The Loner eigenlijk ook, maar die song is zó sterk dat hij het foute arrangement overleeft. De “Emperor of Wyoming” is waarschijnlijk Young’s vriend en producer David Briggs, die werd geboren in Douglas, Wyoming. De inwoners van de staat behoren – uitzonderingen daargelaten – niet tot de meest progressieve Amerikanen, maar het landschap is adembenemend.

