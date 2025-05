The Promise, documentaire over een “vergeten” genocide

Nederlands Nieuw-Guinea is een niet alleen vergeten voormalige kolonie / voormalig rijksdeel van Nederland, het vergeten is van oudsher een handje geholpen. Na de bloedige staatsgreep in Indonesië van 1965 was het Nederlandse “bedrijfsleven” weer helemaal welkom en was er al helemaal geen reden om de Nederlandse rol bij de dekolonisering van het land uit te spelen.

Hoe er in Nederland over Nieuw-Guinea/West-Papoea werd gedacht wordt mooi geïllustreerd door de eeuwige minister van buitenlandse zaken, Luns, die een delegatie van het land bij de VN vroeg: “En, wie heeft er vanochtend bij jullie op het menu gestaan?” Hier houdt eigenlijk al alles op.

De Haagse journalist Julia Jouwe is één van de hoofdpersonen die in de nieuwe documentaire The Promise worden gevolgd. De film gaat over de voormalige Nederlandse kolonie West-Papoea en de belofte van erkenning, vrijheid en bestaansrecht voor de bevolking. Het familieverhaal van Julia, haar onderzoek én haar activisme vormen de rode draad in de film.

Het kostte de makers, die allemaal een band met Papoea hebben, tien jaar om de film te maken en nu is hij vanaf donderdag 22 mei te zien in de bioscopen.

Toen regisseur Daan Veldhuizen aan de documentaire begon, schrok hij van zijn eigen onwetendheid. ‘Ik wist toen nog nauwelijks wat West-Papoea was’, vertelt hij.

‘Toen ik ontdekte dat dit onderdeel was van ónze geschiedenis en dat vrijwel niemand in Nederland dit wist, wilde ik het vertellen. Maar alleen als de Papoea-gemeenschap in Nederland het zou omarmen.’

Dat gebeurde. ‘Het is echt een community-project geworden’, beaamt Julia. ‘Ik heb echt het gevoel dat de film wordt gedragen door de gemeenschap. Het is niet alleen een film over ons. Het is een film voor ons, mét ons.’

– Lees verder bij Omroep West