Texas verplicht het tonen van de Tien Geboden in klaslokalen

Greg Abbott, de Republikeinse gouverneur van Texas, heeft een wet ondertekend die scholen verplicht de Tien Geboden in klaslokalen te tonen. Want fuck de scheiding van kerk en staat.

De wet kwam moeiteloos door het Huis en de Senaat, waarin de Republikeinen over een ruime meerderheid beschikken.

Het is overigens nog geen gelopen race, de wet zal ongetwijfeld aangevochten worden door tegenstanders. Vorige week oordeelde een federaal hof van beroep dat een soortgelijke wet in Louisiana ongrondwettelijk was. Ook in Arkansas loopt nog een procedure tegen vergelijkbare wet.

Tussen de bedrijven door ondertekende Abbott ook nog even een wet die het scholen toestaat om leerlingen en personeel dagelijks een vrijwillige gebedsperiode te geven of tijd om een religieuze tekst te lezen tijdens schooluren.

Bron: AP

Uitgelichte afbeelding: By World Travel & Tourism Council – Greg Abbott, Governor of Texas, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=54703342