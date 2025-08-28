Terroristische aanslag op katholieke school in Minneapolis

Bij een terroristische aanslag op een kindermis in een katholieke school in Minneapolis zijn twee kinderen om het leven gekomen. Zeventien mensen raakten gewond, waaronder veertien kinderen. Alle gewonden zijn buiten levensgevaar. Ook de schutter is dood. Hij pleegde onmiddellijk na de aanslag zelfmoord.

De schutter is inmiddels geïdentificeerd als Robert Westman. Volgens de politie was Westman in het zwart gekleed en gewapend met een geweer, pistool en jachtgeweer toen hij door de ramen van de kerk schoot op kinderen die in de kerkbanken zaten. Voor zover nu bekend handelde hij alleen.

De moeder van Westman werkte vroeger bij de school. In 2019 heeft ze een aanvraag ingediend om de naam van haar kind te veranderen van Robert in Robin. Volgens de aanvraag voor de naamsverandering identificeerde Westman zich “als vrouw en wil ze dat haar naam die identificatie weerspiegelt”. Voor het leger aan transfoben op Twitter/X natuurlijk voldoende aanleiding er eens flink de beuk in te gooien.

De schutter heeft een manifest gepubliceerd op Youtube, maar dat werd onmiddellijk na de aanslag verwijderd. Delen van het manifest circuleren op internet. Het is in elk geval duidelijk dat Westman aan ernstige psychische problemen leed:

Hoe Westman op de links/rechts schaal ingedeeld moet worden is niet duidelijk. Enerzijds was hij een antisemiet en haatte hij Trump:

Anderzijds bewonderde hij een aantal serie- en massamoordenaars over het hele ideologische spectrum, waaronder de Noorse neonazi Anders Breivik:

En nee: nationaal-socialisme is niet links.

Uitgelichte afbeelding: Door User Kat on en.wikipedia – Steven J. Dunlop; Eigen werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1044217