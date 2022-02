Extreemrechtse terrorist Portland geïdentificeerd

De man die ervan wordt verdacht afgelopen zaterdag in Portland een aanslag te hebben gepleegd op antifascistische activisten, is geïdentificeerd als Benjamin Jeffrey Smith. Smith woonde tegenover het Normandale Park waar de aanslag van afgelopen zaterdag plaatsvond. Volgens zijn broer wond hij zich hevig op over de demonstraties die regelmatig door zijn buurt trokken.

Smith – die op internet door het leven ging als ‘Polybun’ – blijkt een fan te zijn van de extreemrechtse militie Proud Boys en de als journalist poserende fascistische haathoaxer Andy Ngo:

Smith was actief binnen de Furry-subcultuur *(die overigens beslist NIET racistisch is). Hij werd door andere ‘Furries’ regelmatig aangesproken op zijn racistische uitlatingen. Uiteindelijk leidde zijn fascistoïde geraaskal ertoe dat hij door de ‘Furries’ in Oregon werd uitgekotst en hem de toegang tot conventies en meetings werd ontzegd.

He was well known as being alt-right adjacent with ties to hate groups. He was largely ostracized from the furry community and was a known problem locally. He was banned from both of Oregon’s furry conventions and other events. I’ve had personal dealings with him in the past — Triss Winters (@TrissWinters) February 22, 2022



Een SWAT-team van de politie doorzocht vannacht de flat van Smith. Daarbij zou een flinke hoeveelheid vuurwapens in beslag zijn genomen:

Police carry out guns of Mass Shooter, Ben Smith. This is not all of the guns. I believe there are guns in the bags.#BenSmith #AndyNgo 🤣😉 pic.twitter.com/XbbL2EnZ4y — John #ProtectThackerPass (@Johnnthelefty) February 22, 2022



Inmiddels is Andy Ngo druk bezig de slachtoffers te framen als daders (no surprise there):

Volgens alle getuigen opende Smith zonder enige aanleiding het vuur op ongewapende mensen, maar aan zoiets ordinairs als feiten laat Ngo zich traditioneel weinig gelegen liggen. Waarom deze fascistische haathoaxer nog steeds zijn gang mag gaan op Twitter is me echt een raadsel.

Uitgelichte afbeelding: By Pete Forsyth, Wiki Strategies, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=92012275