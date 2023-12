Terrorist Parijs zwoer trouw aan ISIS

De man die afgelopen zaterdag in Parijs een Duitse toerist doodstak zegt trouw te hebben gezworen aan ISIS. Dat wil overigens niet zeggen dat hij lid is van de jihadistische terreurorganisatie. Vermoedelijk is hij een ‘lone wolf’ die zich identificeert met het IS-gedachtegoed.

De 26-jarige man groeide op in een niet-religieus Frans/Iraans gezin. Hij bekeerde zich op 18-jarige leeftijd tot de islam en zocht al snel aansluiting bij het jihadistische gedachtegoed.

In 2016 werd hij veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf omdat hij een aanslag beraamd had in het zakencentrum van Parijs. Daarvan zat hij vier jaar uit. In de gevangenis maakte hij volgens Le Parisien kennis met Abdoullakh Anzorov, de (toekomstige) moordenaar van geschiedenisleraar Samuel Paty, die in oktober 2020 op straat in Éragny werd onthoofd.

Volgens de politie en de inlichtingendiensten die hem na zijn vrijlating uiteraard in de gaten hielden leed hij aan psychische problemen, was hij “zeer instabiel” en werd hij daarom psychiatrisch behandeld tijdens en na zijn gevangenschap.

Na de pogrom van Hamas op 6 oktober opende hij een account op Twitter/X waar hij regelmatig zijn solidariteit met Hamas betuigde.

Zaterdagavond stak hij in Parijs een Duitse toerist dood, waarbij hij volgens de politie “Allahu Akbar” riep. Toen omstanders ingrepen, rende hij naar de andere kant van de Seine waar hij nog eens twee mensen verwondde met een hamer. Kort daarop werd hij overmeesterd door de politie.

