Dader aanslag kerstmarkt Maagdenburg blijkt een extreemrechtse complotdenker te zijn

De man die een aanslag pleegde op een kerstmarkt in Maagdenburg blijkt een aanhanger van de extreemrechtse Alternative für Deutschland (AfD) en een fan van Elon Musk te zijn.

De 50-jarige Taleb Al Abdulmohsen woonde en werkte sinds 2006 in Duitsland. Hij vond dat Duitsland te weinig deed om Saoedische vluchtelingen te ondersteunen en beschuldigde de politie ervan jacht te maken op vrouwen die SA ontvlucht waren.

Uit inmiddels verwijderde posts op Twitter blijkt dat A. een paranoïde extreemrechtse complotdenker is die van mening is dat alleen de AfD Duitsland nog kan redden van het islamitische gevaar. Naast een scala aan lovende teksten over de AfD en extreemrechtse influencers als Alice Weidel en Martin Sellner plaatste A. ook een fotomontage waarop Angela Merkel een bord vasthoudt met daarop de tekst “I destroyed Europe” (Ïk vernietigde Europa”).

Hij kondigde de aanslag min of meer openlijk aan op Twitter:

De tweet werd meerdere malen gerapporteerd, maar daar deed Twitter niks mee. Iets met de VVMU of zo.

De aanslag vond plaats op dezelfde dag dat Musk onderstaande tweet plaatste:

Oeps…

En dan was er natuurlijk Geert Wilders, die ook al meteen wist in welke hoek we de dader moesten zoeken:

‘Oeps’, reprise:

Uitgelichte afbeelding: By Prinz Wilbert – Magdeburg: Dom + Elbe, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=14529817