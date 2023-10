Terrorist die twee Zweedse voetbalsupporters doodschoot was ontsnapt uit een Tunesische gevangenis

De islamistische terrorist die afgelopen maandag in Brussel twee Zweedse voetbalsupporters doodschoot is in januari 2011 ontsnapt uit een Tunesische gevangenis. België ontving in augustus 2022 een uitleveringsverzoek van Tunesië, maar dat is volgens het OM “zoek geraakt” (we kid you not). De Belgische minister van Justitie is als gevolg van de affaire inmiddels afgetreden.

De aanvaller, de 45-jarige Abdesalem Lassoued, was in 2005 in Tunesië veroordeeld tot meer dan 26 jaar gevangenisstraf, maar was in januari 2011 uit de gevangenis ontsnapt. Volgens de Belgische pers had Lassoued in Tunesië veroordeeld wegens meervoudige moord.

Lassoued vroeg in 2020 asiel aan in België. Die aanvraag werd afgewezen. In maart 2021 werd een bevel tot uitzetting uitgevaardigd, maar dat werd nooit uitgevoerd.

In een filmpje dat Lassoued op Facebook plaatste beweerde hij een “soldaat” te zijn van de Islamitische Staat (ISIS): “Wij willen zeggen dat Islamitische Staat er zal zijn tot het laatste uur, weet dat onze religie en ons boek een rode draad zijn van bloed. Wij leven omwille van ons geloof. En sterven omwille van ons geloof.”

Over het algemeen moet je dergelijke claims met een flink aantal korrels zou nemen, maar de Belgische politie sluit niet uit dat Lassoued daadwerkelijk banden met ISIS had. In 2016 verklaarde hij naar het MO te willen gaan om voor ISIS te vechten. In plaats daarvan dook hij onder in België.

Lassoued werd dinsdag door de politie doodgeschoten.

Uitgelichte afbeelding: Door Joni-Fuego – Eigen werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=31693909