Terecht weggelopen roos: nrs. 6, tweede portie

Een volgende reeks nummers 6 in de lijstebrij om ze allemaal voor te zijn (hoewel Ondergewaardeerde Liedjes het eigenlijk heeft gekatalyseerd)

Gabriëlle:



You set the scene, Love

Laurent:



Worlds waiting,Tribal Tech

Suffrajet:



Who knows where the time goes, Fairport Convention

Arnold:



Rose of Cimarron, Poco

Het leek mij eerlijk deze terug te brengen in mijn persoonlijke top-10, waar hij ooit op 1 gestaan heeft. Herinneringen aan zomerse dagen in de jaren zeventig, en de start van mijn merkwaardige loopbaan als regelmatig optredend zaaljock – die begon ik met Poco.

