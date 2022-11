Tenminste 21 doden bij grote brand in Gaza

Tenminste 21 mensen zijn donderdag omgekomen bij een grote brand in het Tal al-Zaatar gedeelte van het vluchtelingenkamp Jabalya in het noorden van de Gaza-strook. Er zijn ook talloze gewonden. De meesten zijn lid van één en dezelfde familie Abu Raya.

Een correspondent van het persbureau Wafa zei dat tot nu toe 21 slachtoffers uit het gebouw waren gehaald en naar het Indonesische ziekenhuis waren gebracht. Hij voegde eraan toe dat de brand was uitgebroken in een appartement van het complex en was overgeslagen naar de rest van het gebouw. Vermoed wordt dat het aantal slachtoffers nog zal gaan oplopen.

Eerste rapporten maken er melding van dat in het appartement een grote voorraad benzeen was opgeslagen. Dat zou het snelle uitslaan van de brand verklaren.

De Palestijnse Autoriteit heeft de brand een nationale ramp genoemd en de dag van morgen tot een dag van nationale rouw verklaard waarbij alle vlaggen van officiële gebouwen halfstoks zullen worden gehangen.

Uitgelichte afbeelding: House in the Jabalia refugee camp, destroyed by Israeli bombing 2012 – By diario fotográfico 'desde Palestina', photographer – http://www.desde-palestina.blogspot.de/2012/12/jabalia-refugee-camp.html 3.bp.blogspot.com/-eb9rm2ZHZKQ/UL-9uAmmLtI/AAAAAAAABRY/GMTZVOppLuU/s1600/_MG_5735.jpg, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=25208069