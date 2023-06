Telling gierzwaluwen

Veel mensen kennen de gierzwaluw, soms onbewust. Hun gierende geluid is in ieder geval vast onderdeel van de soundtrack van de zomer. Hoe het met gierzwaluwen gaat in Nederland, is lastig te duiden, want het tellen van deze soort is niet eenvoudig. Dat komt omdat hun nesten vaak lastig te vinden zijn, onder dakpannen of in andere openingen van gebouwen en huizen.

Omdat onbekend vaak ook onbemind maakt, en omdat daardoor bij renovaties gierzwaluwnesten vaak verloren gaan, organiseren wij een telling via Tuintelling.nl om bewoners bewust te maken van de aanwezigheid van de gierzwaluw.

– Uitgelichte afbeelding: Door Keta – Detail of Apus_apus_flock_flying.jpg, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2817682