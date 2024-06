Tegemoetkomingen in faunaschade gestegen naar 55 miljoen euro

Provincies keerden in 2023 voor ruim 55 miljoen euro uit aan tegemoetkomingen in faunaschade. Dat is 23 procent meer dan in 2022, toen bijna 45 miljoen euro werd uitbetaald. Het aantal aanvragen voor tegemoetkomingen steeg van bijna 7.700 naar circa 8.500.

BIJ12 keert de tegemoetkomingen in faunaschade uit namens de provincies en publiceert nu de cijfers over 2023. Deze cijfers zijn gebaseerd op de beschikbare gegevens op 13 maart 2024. Het schadejaar loopt van 1 november 2022 tot en met 31 oktober 2023. In die periode hebben alle provincies samen voor 55.170.586 euro aan tegemoetkomingen uitbetaald gekregen. De meeste schade werd veroorzaakt door ganzen aan grasland. De uitgekeerde schade was het grootst in de provincies Fryslân (15.373.901 euro) en Noord-Holland (15.115.645 euro).

– Uitgelichte afbeelding: Door Andrey from Finland – prideful gooseUploaded by Snowmanradio, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7425969