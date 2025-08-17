Tapuit lijdt onder stikstofoverschot en konijnengebrek

Weinig vogels zijn in Nederland zo afhankelijk van open, droge duinhabitats als tapuiten. Vergrassing door te veel stikstofdepositie, te weinig konijnen en een gebrek aan konijnenholen om in te kunnen broeden zorgen voor een afname aan geschikt leefgebied. De tapuit is al geruime tijd een zorgenkindje.

Zo’n vijftig jaar geleden broedden ruim tweeduizend paren tapuiten in Nederland. Tegenwoordig broeden ze alleen nog in de duinstrook ten noorden van het Noordzeekanaal, in de duinen van de Kop van Noord-Holland, op de Waddeneilanden en zeer lokaal in het Aekingerzand. Elders zijn broedgevallen ronduit zeldzaam geworden. Ook in omringende landen gaat het slecht: de afname in Duitsland is navenant aan die in Nederland en in Vlaanderen is de soort als broedvogel bijna uitgestorven.

– Uitgelichte afbeelding: Door Philippe Kurlapski – Image:Oenanthe oenanthe 01.jpg, CC BY 1.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=824357