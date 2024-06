Taliban eisen dat vrouwen niet mogen deelnemen aan VN-bijeenkomst over Afghanistan

De Taliban eisen dat Afghaanse vrouwen niet mogen deelnemen aan de VN-bijeenkomst in Doha die op 30 juni begint. De Taliban eisen ook dat vrouwenrechten van de agenda afgevoerd worden. Wordt aan die eisen niet voldaan, dan blijven de Taliban thuis, wat van de bijeenkomst natuurlijk een zinloze exercitie zou maken.

Na de machtsovername in augustus 2021 hebben de Taliban de rechten van vrouwen systematisch ingeperkt. Onderwijs, werk en de openbare ruimte zijn nu veel minder toegankelijk voor vrouwen en als klap op de vuurpijl werd in maart aangekondigd dat openbare geseling en steniging van vrouwen voor overspel opnieuw ingevoerd gaan worden.

Een bijeenkomst eerder dit jaar ging niet door omdat de VN weigerde aan de eisen van de Taliban te voldoen. Volgens Sima Samar, de voormalige Afghaanse minister van Vrouwenzaken, is de VN nu bereid de Taliban tegemoet te komen: “Deze situatie is een indirecte onderwerping aan de wil van de Taliban. Recht, democratie en een duurzame vrede zijn niet mogelijk zonder de helft van de bevolking, die vrouw is, erbij te betrekken. Ik denk niet dat we iets geleerd hebben van fouten uit het verleden”.

Bron: de Guardian

Uitgelichte afbeelding: Taliban beating woman – By RAWA – http://rawa.org/beating.htm (Archived at the Wayback Machine), CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11894008