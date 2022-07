Tachtig procent van het vlees, bloed en melk van koeien en varkens bevat plastic

Nagenoeg 80 procent van de door wetenschappers geteste vlees- en zuivelproducten van boerderijdieren bevat microplastics, zo blijkt uit een nieuwe studie van de Vrije Universiteit van Amsterdam.

De mogelijke oorzaak zou het voer van koeien en varkens kunnen zijn: alle twaalf monsters van voederpellets en versnipperd voer bleken plastic te bevatten.

In het verse voedsel werd geen vervuiling aangetroffen.

De studie werd uitgevoerd in opdracht van Plastic Soup Foundation.

SCHOKKENDE CIJFERS

Verder bleken zeven van de acht geteste rundvleesmonsters plastic deeltjes te bevatten, terwijl er in vijf van de acht varkensvleesmonsters ten minste één soort plastic zat.

Ook werd plastic aangetroffen in 18 van de 25 geteste melkmonsters.

Maria Westerbos, directeur van Plastic Soup Foundation: “Deze studie leidt tot ernstige bezorgdheid over de besmetting van onze voedselketen met microplastics. Ook is duidelijk dat de boeren hier niet verantwoordelijk voor zijn. Het lijkt erop dat – in ieder geval een deel van de – restpartijen van de voedingsmiddelenindustrie, waaronder supermarkten, met verpakking en al wordt verwerkt tot veevoer. Dit is niet alleen schadelijk voor het dierenwelzijn, maar wellicht ook voor onszelf. Hoogstwaarschijnlijk bevat vrijwel elke biefstuk en elke hamburger kleine stukjes plastic.”

Het volledige rapport is hier te vinden.

Een samenvatting vindt u hier

EERDER IN DE USA

De bezorgdheid over de toename van plastic in het voer van landbouwdieren is de laatste jaren gegroeid. In 2021 werd de Amerikaanse landarbeider Emmanuel Moore ontslagen nadat hij een TikTok-video had geplaatst waarin hij onthulde hoe plastic afval het varkensvoer vervuilt.

Eco-toxicoloog Dr Heather Leslie, co-auteur van de studie: “Dieren zijn in staat om ten minste een deel van de plasticdeeltjes te absorberen waaraan ze in hun leefomgeving worden blootgesteld. Deze studie zou een stimulans moeten zijn om de volledige omvang van de blootstelling en de eventuele risico’s die daarmee gepaard gaan, verder te onderzoeken.”

Maria Westerbos van Plastic Soup Foundation, voegt hieraan toe: “Nederland is overigens het grootste exportland van vlees in Europa. We exporteren veel vlees naar de UK, Duitsland en China. Voeren we deze landen plastic?”

ZERO TOLERANCE

De Europese Verordening voor Diervoeding 767/2009 verbiedt de toevoeging van ‘verpakkingen en delen van verpakkingen afkomstig van het gebruik van producten van de voedingsmiddelenindustrie.’

Deze verordening zou volgens Plastic Soup Foundation moeten worden gehandhaafd. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) hanteert echter een zogeheten Reference Point of Action; wanneer de vervuiling onder de 0,15% is, wordt die getolereerd.

Plastic Soup Foundation vindt dit zorgelijk. Wordt er sowieso wel voldoende gehandhaafd? En hoe is dit in andere EU-landen geregeld? Westerbos: “Wij zijn gebrand op het naleven van het ‘zero tolerance’ beleid op Europees niveau, zonder enig gedogen.”

PETITIE

Om dit standpunt kracht bij te zetten, begint Plastic Soup Foundation een petitie . Hierin vragen we minister Staghouwer van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit om de consument te verzekeren dat de Nederlandse voedselketen plasticvrij is. Ook vragen we de minister om aan te geven in hoeverre controles op de aanwezigheid van plastic in veevoer een prioriteit is.

ONZE VIDEOFILM ‘WIE BESCHERMT ONS?’

Vandaag lanceert Plastic Soup Foundation een nieuwe commercial waarin het eten, drinken en ademen van plastic centraal staat. We beschermen onze kinderen tegen het kauwen en inslikken van plastic, maar wie beschermt ons als volwassenen? In deze korte film zien we hoe plastic verpakkingen in veevoer verwerkt worden en sluiten af met: “Nieuw onderzoek toont aan dat plastic in ons voedsel terechtkomt. Teken de petitie en bescherm jezelf tegen het eten van plastic.”