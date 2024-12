Syrische rebellen veroveren Hama

Het Syrische regeringsleger heeft zich teruggetrokken uit Hama, terwijl eenheden van het Military Operations Command (het vroegere Fatah-al-Mubin) de stad binnentrekken.

People are gathering outside in Hama as rebel forces pour into the city.

People are gathering outside in Hama as rebel forces pour into the city.

De rebellen hebben honderden politieke gevangenen vrijgelaten:

#Syria: the joy on the faces of hundreds of political prisoners as they’re released from the #Hama Central Prison, most having been locked up for years.

The reporter holds back tears as he sees all those people regaining their freedom.

[image or embed]

— Thomas van Linge (@thomasvlinge.bsky.social) 5 december 2024 om 16:07