Syrische president wil betere betrekkingen met Israël

De nieuwe president van Syrië, Ahmad al-Sharaa, wil betere betrekkingen met Israël. Als voorwaarde stelt hij dat er een einde komt aan de Israëlische luchtaanvallen op Syrisch grondgebied.

In een interview met het Jewish Journal zegt Al-Sharaa open te staan voor een dialoog met Israël. Volgens hem hebben Syrië en Israël een aantal “gezamenlijke vijanden” en heeft het weinig zin elkaar de schedel in te slaan: ““I want to be clear…The era of endless tit-for-tat bombings must end. No nation prospers when its skies are filled with fear. The reality is, we have common enemies — and we can play a major role in regional security.”

Al-Sharaa pleit nog nét niet voor normalisering van de betrekkingen tussen Israël en Syrië, maar hij geeft wél aan geïnteresseerd te zijn in een dialoog.

Al-Sharaa was vroeger betrokken bij Al Qaeda, maar heeft al geruime tijd geleden uitdrukkelijk afstand genomen van zijn verleden als jihadist. Hij zegt een pluriforme samenleving op te willen bouwen, waarin de mensenrechten gerespecteerd worden en etnische en religieuze minderheden zich thuisvoelen.

De Syrische president realiseert zich uiteraard dat veel mensen hem vanwege zijn verleden als jihadist wantrouwen: “Ik vraag niet om vertrouwen…Ik vraag om geduld – en om kritische controle. Houd mij verantwoordelijk. Houd dit proces verantwoordelijk. Zo zal vertrouwen ontstaan.”

Uitgelichte afbeelding: By President.az, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=163428391