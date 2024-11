Syrië: hevige gevechten in de buitenwijken van Aleppo

In de buitenwijken van de Syrische stad Aleppo woeden hevige gevechten tussen eenheden van het Syrische regeringsleger en opstandelingen. Opmerkelijk, want drie dagen geleden stonden de rebellen nog op 17 km afstand van Aleppo.

#Syria: the battle for #Aleppo city has started! Rebel forces have moved into the Rashidin suburbs where they’re currently clashing with the regime. pic.twitter.com/Cl6Sq8cwI4 — Thomas van Linge (@ThomasVLinge) November 29, 2024



Het rebellenleger wordt gedomineerd door Hayat Tahrir al-Sham (HTS). HTS is een afsplitsing (of voortzetting) van Jabhat al-Nusra, het Syrische filiaal van al-Qaeda. De organisatie controleert het gouvernement Idlib in het noordwesten van Syrië en werkt samen met aan Turkije gelieerde opstandelingen die ook opereren vanuit Idlib.

HTS nam in 2017 afscheid van AQ, niet zozeer om ideologische, als wel om politieke redenen. AQ’s strategie van een ‘eindeloze opstand’ (lees: oorlog) en terroristische aanslagen was in de ogen van de leiding van HTS op een sof uitgelopen. AQ was er niet in geslaagd de gestelde doelen te bereiken en had de lokale bevolking van zich vervreemd. De leiding van HTS besloot zich te richten op het daadwerkelijk besturen van veroverd gebied, in plaats van een eindeloze, uitzichtloze oorlog te voeren.

Die nieuwe strategie leverde HTS steun op onder de bevolking van Idlib – waar veel vluchtelingen in kampen wonen – maar kwam haar op veel kritiek te staan van andere jihadistische organisaties. HTS verbood kleinere organisaties vanuit Idlib aanvallen uit te voeren op grondgebied dat beheerst werd door het Syrische regeringsleger, wat de groep niet in dank afgenomen werd. Met al te radicale critici maakte HTS korte metten: leden van ISIS werden (en worden) genadeloos opgejaagd en standrechtelijk geëxecuteerd.

Blijkbaar ziet men nu de kans schoon het territorium flink uit te breiden. Hezbollah is door Israël onthoofd, Rusland heeft het elders nogal druk en Iran is een papieren tijger. Assad is dus zijn belangrijkste steunpilaren kwijt. Afgelopen week lieten Iran en Hezbollah Hamas ook nog eens vallen als een baksteen, dus mogelijk gokken HTS en de door Turkije gesteunde organisaties erop dat Iran ook Assad laat vallen.

Uitgelichte afbeelding: By Qasioun News Agency – “Hama: HTS Enters Mushairfa Village 31-10-2017”, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=63820571