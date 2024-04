Sue Chaloner ruste in vrede (of swingend)

Sue van Spooky & Sue is afgelopen maandag overleden. In de Britse Northern Soulscene wordt het duo gevierd om deze crossover.



I’ve got the need, 1975

Spooky & Sue hebben hoofdzakelijk covers op hun naam, en dit is geen uitzondering. Het is oorspronkelijk van



Moments

En het is eerder gecoverd door



Chuck Jackson, die wat mij betreft de beste uitvoering geeft.

Origineel is dit potentiële crossovernummer, kandidaat voor Nederland als inzending voor het Eurovisiesongfestival. En als zodanig niet geaccepteerd. Ik beveel het alsnog in de Britse scene-aandacht aan.



Do you dig it. Dat is toch geen Songfestivalmuziek, mensen…

Sue Chaloner ruste in vrede, of ze brenge de verhoudingen “daar” tot dansen.

– Uitgelichte afbeelding: Door Hans Peters / Anefo – http://proxy.handle.net/10648/ac7d632e-d0b4-102d-bcf8-003048976d84, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=68250966