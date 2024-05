Sudan: snel handelen VN en Afrikaanse Unie nodig om massale wreedheden in Al-Fashir te voorkomen

Het jarenlange conflict in Sudan blijft zich over het land verspreiden. De stad Al-Fashir in Noord-Darfur is nu omsingeld door de Rapid Support Forces (RSF) en gelieerde milities. Amnesty International ontvangt alarmerende berichten die doen denken aan de oorlogsmisdrijven en etnische zuiveringen van 20 jaar geleden in Darfur. Dorpen worden in brand gestoken, luchtaanvallen escaleren en woonwijken waaronder een vluchtelingenkamp worden beschoten. Beide partijen in het conflict blokkeren de toevoer van hulpgoederen.

‘Burgers zitten gevangen in het escalerende geweld in de Sudanese stad Al-Fashir,’ zegt Tigere Chagutah van Amnesty International. ‘De internationale gemeenschap, waaronder de Afrikaanse Unie en de Verenigde Naties, moet dringend in actie komen om wreedheden in Al-Fashir en de omliggende dorpen te voorkomen, burgers te beschermen en ervoor te zorgen dat de daders ter verantwoording worden geroepen.’

In Al-Fashir wonen honderdduizenden ontheemden. Zij zijn het geweld uit andere delen van Darfur ontvlucht. Het conflict eist een verwoestende tol onder de burgerbevolking.

‘Amnesty International roept partijen in het conflict op een einde maken aan de opzettelijke en willekeurige aanvallen op burgers, en een ongehinderde en veilige toegang te verlenen aan humanitaire hulp. Ook moet er een veilige doorgang komen voor burgers die het geweld in de stad proberen te ontvluchten,’ aldus Tigere Chagutah.

‘De val van andere steden in Darfur door de RSF, zoals El Geneina in West-Darfur vorig jaar, werd gevolgd door onder andere etnisch gerichte aanvallen tegen niet-Arabische gemeenschappen, het opzettelijk doden van burgers en seksueel geweld tegen vrouwen en meisjes. De internationale gemeenschap moet nu handelen voordat het te laat is.

Achtergrond

In Al-Fashir, de enige stad in Darfur die niet onder controle staat van de RSF, wonen meer dan 1,5 miljoen mensen. Honderdduizenden van hen raakten ontheemd toen ze begin van de jaren 2000 vluchtten n voor de gevechten in andere delen van Darfur en voor het voortdurende conflict van vorig jaar. Deze burgers zitten nu vast in de stad en zullen de komende dagen en weken waarschijnlijk te maken krijgen met grootschalige schendingen.

Vorig jaar documenteerde Amnesty International oorlogsmisdrijven door de RSF en gelieerde Arabische milities, waarbij ze gezamenlijk etnisch gerichte aanvallen uitvoerden op de Masalit-bevolking en andere niet-Arabische gemeenschappen in West-Darfur.

– Bericht van Amnesty