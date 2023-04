Sudan: Evacuaties begonnen terwijl de risico’s voor uitbreiding van het conflict toenemen

Zondag was de dag waarop verschillende landen begonnen met het evacueren van hun onderdanen uit Sudan. De Amerikanen waren de eersten die bekendmaakten dat zij het grootste deel van hun ambassadestaf hadden opgehaald. Daarna kwamen de Fransen, maar hun konvooi dat via Bahri naar Omdurman werd geleid, werd beschoten door een vliegtuig. Dat werd, volgens een Tweet van de RSF-militie die de Fransen begeleidde, neergeschoten. Eén persoon bleek echter gewond. Er was geen commmentaar van de Fransen.

In een ander bericht beschuldigde Burhan de RSF ervan een konvooi van de Qatarese ambassade op weg naar Port Sudan te hebben beschoten. Egypte meldde dat een lid van de mabassadestaf gewond was door een schotwond, zonder verdere bijzonderheden te geven. Verder coordineren Frankrijk, Nederland en België pogingen om landgenoten te evacueren. Nederland heeft twee transportvliegtuigen en commandotroepen naar Jordanië gestuurd. Ook Japan, Turkije en Zweden maken aanstalten.

De situatie in het land is intussen onveranderd de tweede week van gevechten ingegaan. In Khartoum worden nog steeds luchtaanvallen uitgevoerd en is regelmatig geweervuur te horen. Er is nagenoeg geen stroom, het internet ligt stil, er is is gebrek aan alles. Vanaf de grens met Tsjaad wordt gemeld dat daar nu zo’n 400.000 vluchtelingen zijn aangekomen die hulp nodig hebben.

Intussen zwellen de waarschuwingen aan dat hoe langer het conflict duurt, des te groter de kans is dat Sudan uit elkaar valt en dat andere landen in het conflict betrokken raken. Sudan bestaat uit een groot aantal verschillende volken, zoals de Fur en de Nubiërs om er slechts twee te noemen. Die hebben vaak eigen milities en ze hebben weinig gemeen met het leger, dat vrijwel uitsluitend de Arabieren uit het Nijl-bassin vertegenwoordigt, of met de RSF die zijn voornaamste basis heeft in Darfur. Daarnaast heeft Hemedti uiterst goede contacten met Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten (VAE), die hem zeer goed betaalden voor het leveren van soldaten in de oorlog in Jemen, en levert hij goud aan de VAE uit door hem geëxploiteerde mijnen in Darfur. Tijdens het conflict heeft de Libische leider generaal Haftar hem wapens aangeboden,waarvan diplomaten niet konden zeggen of dat Libische wapens waren of dat ze afkomstig waren van de VAE. Verder is ook de Russische Wagner-groep, die onder meer aanwezig is in de Centraal-Afrikaanse Republiek, één van Hemedti’s contacten. Er zouden hem ook van die kant wapens zijn aangeboden.

Aan de andere kant wordt Abdel-Fattah al-Burhan gesteund door Abdel-Fattah el-Sissi van Egypte, die vrij recent nog nog liet merken dat hij de voorkeur heeft voor Burhan die op dezelfde academie als hijzelf heeft gestudeerd en bepaald niet zit te wachten op de voormalige kamelendrijver Mohammed Hamd Dagalo alias Hemedti. Het wonderlijke is dat de VAE en Saudi-Arabië samen met de Verenigde Staten en Engeland samenwerkten in de zogenaamde “Quad” bij het op weg helpen van Sudan naar een burgerbewind. Van die samenwerking is weinig meer te merken.

(Afbeelding: TUBS, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, via Wikimedia Commons)