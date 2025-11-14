Studie: Welvaart doet de luchtvaart groeien, niet omgekeerd

De groei van de luchtvaart is het gevolg van de stijgende welvaart, en niet omgekeerd – althans in Noord- en West-Europa, stelt een nieuwe studie. Voor de Bond Beter Leefmilieu haalt het de ‘mythe’ onderuit achter de uitbreidingsplannen van Brussels Airport.

Of het nu gaat om uitbreidingsplannen voor luchthavens of beperkingen op nachtvluchten: de luchtvaartsector wijst steevast op haar rol als economische motor. Meer vluchten leiden tot meer banen en meer economische groei, klinkt het.

Maar een nieuwe studie van de New Economics Foundation in 274 Europese regio’s zet daar grote kanttekeningen bij. In meer dan de helft (53 procent) zijn het hogere inkomens die leiden tot meer vliegreizen, en niet omgekeerd. Het gaat vooral om regio’s in Noord- en West-Europa. Nauwelijks vier op de tien regio’s – voornamelijk in Oost-Europa – halen aantoonbaar economische winst uit extra vliegverbindingen.