Studie bewijst: kleine veranderingen kunnen groot effect hebben voor klimaat

Kleine veranderingen in onze dagelijkse acties kunnen leiden tot significante, snelle maatschappelijke verschuivingen, vooral als het gaat om klimaatactie. Het onderzoeksinstituut IIASA benadrukt het belang van meer kennis over deze dynamiek die een enorme impact kan hebben op het milieu.

Het International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) wil meer aandacht voor de dynamiek waarbij kleine aanpassingen samenkomen en enorme veranderingen teweegbrengen: de zogeheten ‘sociale omslagpunten’.

Volgens de auteurs van een artikel in One Earth, zijn zulke omslagpunten cruciaal voor het versnellen van inspanningen om de CO 2 -uitstoot te verminderen. Een omslag doet zich voor wanneer systemen naar een nieuwe toestand verschuiven als gevolg van positieve terugkoppelingsmechanismen.

– Lees verder bij de bron, IPS

– Uitgelichte afbeelding klimaatdemonstratie Amsterdam eigen foto AJvdK